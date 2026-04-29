Домашних питомцев возьмут под учет — в России создадут единый реестр

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных и их обязательной регистрации.
Документ предусматривает введение самого понятия реестра и закрепляет требование маркировать питомцев с последующим внесением данных в государственную информационную систему.
Сейчас единый порядок регистрации на федеральном уровне отсутствует. В отдельных регионах действуют собственные нормы, в основном касающиеся учета собак.
Авторы инициативы предлагают передать правительству полномочия по определению перечня животных, подлежащих регистрации, а также правил, сроков и порядка их маркирования. Речь также идет о формировании состава сведений о питомцах и владельцах, которые будут включаться в базу, и о механизме объединения уже существующих региональных данных.
Отдельно подчеркивается, что необходимость изменений связана с перемещением граждан между регионами. Владельцы животных нередко меняют место жительства или путешествуют, и новая система должна избавить их от повторной регистрации в каждом субъекте.
Ожидается, что создание единой базы упростит поиск владельцев потерянных животных и позволит быстрее устанавливать принадлежность питомца в случаях причинения ущерба третьим лицам.
