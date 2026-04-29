Первый в Европе корабль-носитель беспилотников для флота Португалии может быть задействован НАТО в провокациях против России, заявил местный аналитик Алешандри Геррейру.
Его слова приводит РИА Новости.
Ранее на воду спустили судно D. João II, способное перевозить различные дроны. Официальная передача корабля португальскому флоту ожидается в первой половине 2027 года.
Геррейру пояснил, что военная промышленность стран Североатлантического альянса направлена против России. По его словам, объединение может запросить данное португальское вооружение для организации инцидентов и вызова ответной реакции.
«Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти средства могут быть задействованы НАТО для антироссийских провокаций», — отметил аналитик.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указал на рост числа и масштаба учений НАТО у границ Организации договора о коллективной безопасности.