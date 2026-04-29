ВС РФ уничтожили замаскированную в лесу САУ «Богдана» в Харьковской области

Подразделения группировки, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» ВСУ, замаскированную в лесистой местности в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты ударных БПЛА демонстрируют высокую эффективность в нейтрализации военной техники и укреплений ВСУ. Силами расчета FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” была выявлена и уничтожена 155-мм самоходная артиллерийская установка “Богдана” ВСУ, замаскированная в лесистой местности в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки, одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. «Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», — добавили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, уничтожение украинских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ и позволяет российским войскам продвигаться вперед в зоне проведения СВО.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше