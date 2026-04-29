Россиян предупредили, что делать в случае пропуска срока оплаты ЖКУ

Вопрос с оплатой ЖКУ лучше не запускать. Если пропущен срок платежа, правильнее всего сразу погасить задолженность. Если такой возможности нет — обратиться в управляющую организацию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и письменно согласовать график погашения долга.

Об этом рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Закон здесь исходит из разумного баланса. Коммунальные услуги должны оплачиваться вовремя: от этого зависят содержание дома, работа сетей, расчёты с ресурсоснабжающими организациями. Но и гражданина нельзя автоматически лишить жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что пени начисляются не с первого дня просрочки.

«Первые 30 дней дают возможность закрыть долг без дополнительных начислений. Но если ситуацию затянуть, задолженность начнёт расти. При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг, а затем и судебное взыскание. Если сумма в платёжке вызывает вопросы, её нужно не просто игнорировать, а проверять. Следует запросить расшифровку начислений, сверить показания счётчиков, тарифы, перерасчеты и пени», — посоветовал депутат.

По его словам, все обращения лучше фиксировать письменно — через ГИС ЖКХ, личный кабинет, электронную почту или заявление в управляющую организацию.

«Важно, что если нет возможности оплатить всю сумму сразу, нужно всё равно выйти на связь и оформить понятный график погашения. Это значительно снижает риск ограничения услуг, начисления лишних пеней и судебного спора», — заключил собеседник RT.

