Ирландский журналист обрушился на Зеленского — скандал вокруг зерна набирает ход

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Владимира Зеленского за угрозы ввести санкции против Израиля из-за ситуации с поставками зерна.

Поводом стали заявления Киева о возможных ограничениях в отношении Израиля в связи с судном с пшеницей, которое, по утверждению украинской стороны, было вывезено из новых регионов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что израильский посол был вызван в МИД для вручения ноты протеста. Киев заявил о намерении принять меры, чтобы исключить подобные случаи.

Барак Равид ранее отмечал, что разгрузка судна в порту Хайфы может привести к кризису в двусторонних отношениях.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар отверг претензии Киева, указав на отсутствие оснований для подобных обвинений.

Ранее Михаль Вольдигер заявляла, что действия Украины в отношении Израиля носят неблагодарный характер. Она напоминала, что в начале конфликта Израиль оказывал Киеву помощь, включая поставки и организацию медицинской поддержки.

По ее оценке, последующие угрозы санкциями стали поводом для критики в адрес украинской стороны.

В Израиле ударили по Киеву — Украину обвинили в неблагодарности.