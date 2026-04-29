В отелях Кубы не хватает говядины из-за блокады

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В отелях Кубы не хватает говядины из-за спровоцированных американской блокадой дефицитов, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора «Куба Либре ПРО» на Кубе Александр Карпецкий.
«В отелях “все включено” есть и яйца, и курица, и рис, но даже в них вы не найдете говядину», — рассказал он.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.