Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В отелях Кубы не хватает говядины из-за блокады

РИА Новости: в кубинских отелях Кубы не хватает говядины из-за блокады.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В отелях Кубы не хватает говядины из-за спровоцированных американской блокадой дефицитов, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора «Куба Либре ПРО» на Кубе Александр Карпецкий.

«В отелях “все включено” есть и яйца, и курица, и рис, но даже в них вы не найдете говядину», — рассказал он.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

