Эскобар: Визит Аракчи в Россию оказал серьёзное влияние на конфликт с США

Ранее Аббас Аракчи заявил, что страна с улыбкой смотрит на браваду Дональда Трампа о «победе» США над Тегераном. Он указал на противоречие в позиции американского лидера: если победа уже одержана, зачем тогда он предлагает переговоры? Аракчи подтвердил, что Иран рассматривает вариант диалога, подчеркнув, что США не достигли ни одной из своих целей.