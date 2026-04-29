Эскобар: Визит Аракчи в Россию оказал серьёзное влияние на конфликт с США

Визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Россию и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным серьёзно повлияли на конфликт Ирана с США. Такое заявление сделал геополитический аналитик Пепе Эскобар в статье для западного издания Strategic Culture.

«Сейчас крайне важен стратегический аспект — и необходимо извлечь выгоду из фактического стратегического поражения, которое Иран нанёс американцам. Тегеран сделал решающий ход. Прежняя модель переговоров мертва. Результаты поездки Аракчи оказались просто сногсшибательны», — комментирует обозреватель дипломатическое турне Аракчи.

Эскобар подчёркивает: Иран показывает приверженность дипломатии, в то время как США выбирают эскалацию и усиливают давление.

Встреча Путина с иранским министром прошла в Санкт-Петербурге в понедельник. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва проанализирует сигналы от Тегерана, а также от американских и израильских представителей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил: Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта.

Ранее Аббас Аракчи заявил, что страна с улыбкой смотрит на браваду Дональда Трампа о «победе» США над Тегераном. Он указал на противоречие в позиции американского лидера: если победа уже одержана, зачем тогда он предлагает переговоры? Аракчи подтвердил, что Иран рассматривает вариант диалога, подчеркнув, что США не достигли ни одной из своих целей.

