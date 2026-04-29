Депутаты Рады бегут — Зеленский рискует потерять большинство

Spectator пишет, что выезд депутатов Верховной рады за пределы Украины может привести к утрате Владимиром Зеленским парламентского большинства.
По данным издания, после введения военного положения глава государства управляет без проведения выборов, однако продолжающиеся случаи отъезда парламентариев создают угрозу для его позиций. Отмечается, что если число таких случаев увеличится, власти придется искать поддержку через коалицию.
Сообщается, что один из депутатов покинул страну и выехал в Канаду в прошлом месяце.
На фоне внутриполитической напряженности, как указывается, в украинской политической среде усиливаются призывы к возобновлению переговоров с Россией.
Ранее депутат Верховной рады Юрий Корявченков покинул Украину и отправился в Испанию после допроса по делу о возможных взятках за голосования.
В ноябре антикоррупционные органы начали масштабную операцию по выявлению нарушений в энергетической сфере. Обыски прошли у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают связанным с финансовыми потоками. По имеющимся данным, он был вывезен из страны до проведения следственных действий.
Владимир Зеленский заявлял, что не был осведомлен о происходящем. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака, в отношении которого в тот же день проводились обыски в рамках расследования.
Запрет на выезд за границу для чиновников и представителей власти действует с января 2023 года. Исключением названы служебные командировки.
