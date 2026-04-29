Россия обсудит с представителем ООН положение детей в Газе, заявили в МИД

Алимов: Россия обсудит с представителем ООН Фрейзер положение детей в Газе.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва намерена обсудить тяжелое положение детей в секторе Газа со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Во вторник представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Фрейзер прибыла в Россию для встреч с представителями властей страны и обсуждения вопросов защиты детей, затронутых конфликтом на Украине. Алимов рассказал агентству, что намерен встретиться с ней лично. Кроме того, планируется встреча Фрейзер с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

«Крайне тяжелое положение детей в Газе», — отметил замглавы МИД, говоря о требующих обсуждения темах в свете визита Фрейзер.

Почти 70% детей в секторе Газа страдает от анемии на фоне нехватки продовольствия, в больницы по-прежнему поступают дети с недоеданием, рассказал РИА Новости в понедельник глава детской больницы медицинского комплекса «Насер» в городе Хан-Юнис Ахмед аль-Фарра.

За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше