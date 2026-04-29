Иран выпускает смертоносные иглы: появилась новая сила для атаки США

«Иран имеет комплексы, в том числе дальнего действия, разработанные на базе российской или ещё советской разработки С-300. У них есть комплексы средней дальности, которые закуплены были, в том числе и в Китае, и также сделаны иранские аналоги. Есть комплексы малой дальности, как иранские, так и выпускаемые по лицензии, то есть это аналоги наших ПЗРК “Иглы” и “Верби”. Особенность иранской модификации ПЗРК заключается в использовании ракет тепловой головкой самонаведения. Эти ракеты имеют трехуровневую систему защиты от помех, в том числе от тепловых ловушек, которые применяют вот в виде салюта, который отстреливает самолёт. Главная особенность иранской версии в том, что там используется и прицел как дневного, так и ночного видения, что позволяет применять ПЗРК круглосуточно», — сказал он.