Иран выпускает смертоносные иглы: появилась новая сила для атаки США

Тегеран продолжает удивлять Вашингтон и весь мир своими возможностями и новинками вооружения. Преимущества Ирана признают даже его противники. В американской прессе появились материалы о иранском супероружии — зенитных ракетах с тепловым наведением, которые достаточно дешевы в производстве и смертоносны для американских ВВС.
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил особенности иранских ракет.
«Иран имеет комплексы, в том числе дальнего действия, разработанные на базе российской или ещё советской разработки С-300. У них есть комплексы средней дальности, которые закуплены были, в том числе и в Китае, и также сделаны иранские аналоги. Есть комплексы малой дальности, как иранские, так и выпускаемые по лицензии, то есть это аналоги наших ПЗРК “Иглы” и “Верби”. Особенность иранской модификации ПЗРК заключается в использовании ракет тепловой головкой самонаведения. Эти ракеты имеют трехуровневую систему защиты от помех, в том числе от тепловых ловушек, которые применяют вот в виде салюта, который отстреливает самолёт. Главная особенность иранской версии в том, что там используется и прицел как дневного, так и ночного видения, что позволяет применять ПЗРК круглосуточно», — сказал он.
По словам эксперта, наибольшую эффективность в боевых условиях показали иранские комплексы средней дальности с оптико-электронной станцией на борту.
«Речь идет о телекамере, которая позволяет видеть как днём, так и ночью. Это дальномер, который определяет расстояние до цели, и ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Обнаружение квадрата, где находится самолет, и его самого происходит практически в режиме радиолокационного молчания. Если потребуется может быть отключен дальномер. Ракета направляется в обозначенный квадрат, иногда ей выдается команда коррекции для того, чтобы она более точно шла к цели, а затем осуществляется, включается тепловая головка самонаведения, которая поражает двигатель самолёта противника», — объяснил Кнутов.
Собеседник издания подчеркнул, что свои системы ПВО Иран создал с использованием российского и китайского опыта.
«Эти системы эффективны тем, что они работают в режиме полного радиомолчания. Такие ракеты не могут обнаружить станции предупреждения об облучении наведения ракет (СПОН), которыми оборудованы американские истребители. Пилот боевого самолета США может считать, что все благополучно, и вдруг позади самолёта взрывается ракета, которая поражает двигатель. Самолёт начинает падать, сможет лётчик катапультироваться или нет, это большой вопрос. Применение подобного подобного рода комплексов на сегодняшний день наиболее опасно для США в силу того, что лётчик находится в полном неведении того, что он вошёл в зону поражения ЗРК и может быть сбит», — резюмировал он.