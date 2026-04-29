Унижение в Белом доме: встреча Трампа и короля Карла закончилась скандалом

Первый за 19 лет государственный визит британского монарха в Соединённые Штаты с первых минут оброс жестами, которые мгновенно разобрали на цитаты и стоп-кадры. Дональд Трамп встретил Карла III и королеву-консорта Камиллу с американской прямотой, которая балансировала между тёплым приёмом и демонстрацией статуса хозяина. Вместе с экспертом по деловому этикету и протоколу Татьяной Барановой aif.ru разобрал, как президент США общался с королевской четой без слов.
Дружеское похлопывание или жест власти.
Центральным эпизодом стало мгновение, когда после официального приветствия и фотосессии Трамп слегка похлопал Карла III по плечу, провожая делегации к резиденции. Камеры зафиксировали то, что многие расценили как отступление от дипломатического протокола. По словам Барановой, традиционный британский королевский протокол отдаёт инициативу физического контакта исключительно монарху.
«Приобнять монарха или похлопать его по плечу считается нарушением неписаных правил, — пояснила эксперт. — Правда, сегодня Букингемский дворец официально подчёркивает, что обязательных кодов поведения не существует, и ставит во главу угла вежливость и добрую волю».
При этом специалист подчеркнула: Трамп регулярно использует так называемые жесты доминирования — похлопывание собеседника, накрытие рукопожатия второй ладонью, резкое сокращение дистанции.
«Скорее всего, это особенность его лидерского стиля, — считает Баранова. — К тому же в США к нормам невербального этикета нередко относятся проще. Даже если со стороны похлопывание смотрится как жест снисходительности, американский визави часто трактует его как дружеский и располагающий».
Поцелуи без реверансов.
Не меньше внимания привлёк момент встречи у парадного входа. Первая леди Мелания Трамп вопреки классическим ожиданиям не стала делать реверанс, а тепло поцеловала королеву-консорта Камиллу в обе щеки. Татьяна Баранова отметила, что формально протокол предписывает женщинам реверанс, а мужчинам — лёгкий поклон головы, однако для официальных лиц США эти правила не носят обязательного характера.
«Там обычно ограничиваются рукопожатиями, — уточнила она. — Поцелуи в щеку всё чаще становятся в международной дипломатии знаком более тёплого стиля отношений и высокого уровня личного доверия: этот жест создаёт атмосферу искренности и сердечности».
Инициативу, к слову, проявила и сама Камилла. По протоколу принимающая сторона ждёт гостей на пороге резиденции, не приближаясь к автомобилю. Королева, сделав шаги навстречу и начав приветствие первой, продемонстрировала готовность сократить дистанцию. Эксперт расценила это как «жест доброй воли и расположения».
Трамп указал монарху его место.
Третий красноречивый штрих случился, когда Трамп фактически подвинул Карла III, указывая ему нужное место для фотографирования. Монарх на секунду замешкался, а американский лидер точным движением направил его в кадр.
«У президента США многолетний опыт работы на телевидении, он часто берёт на себя роль режиссёра подобных сцен, — объяснила Баранова. — Его попытки направлять короля могут восприниматься как проявление излишней напористости или властности, но, скорее всего, для самого господина Трампа это просто способ обеспечить идеальный кадр. К тому же он чувствует себя хозяином положения как принимающая сторона».
Родство и мечты Трампа о Букингемском дворце.
Геополитическую и протокольную повестку Трамп разбавил шутливым заявлением в соцсети.
Прямо перед переговорами с Карлом III он написал в Truth Social: «Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсудим это с королём и королевой через несколько минут».
Поводом для поста стала статья Daily Mail, в которой утверждалось, что президент США и британский монарх приходятся друг другу 16-юродными братьями.
Так дипломатический визит, приуроченный к 250-летию независимости Соединённых Штатов, обрёл ещё и оттенок фамильной иронии.
Карл III и Камилла пробудут в США до 30 апреля. И если судить по первым кадрам, этот вояж ещё не раз заставит наблюдателей всматриваться в язык тела двух лидеров — и гадать, где заканчивается протокол и начинается личный стиль.