Пушилин уверен, что война дронов не делает ситуацию на фронте патовой

ДОНЕЦК, 29 апреля. /ТАСС/. Массовое использование беспилотников не делает ситуацию на фронте патовой, потому что не только они решают исход сражения. Такое мнение высказал ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«Поэтому патовая ситуация это или нет? Нет, это некая гонка вооружений только современных видов. Мы видим, у нас на глазах это все менялось, те приоритеты, которые были у наших бойцов в плане использования [вооружения], в плане того, что они задействовали для продвижения», — сказал Пушилин.
Он добавил, что Украина стала для Запада испытательным полигоном, где обкатывают новые виды вооружения. «Да, сейчас это беспилотники, которые решают ситуацию на фронте, но они не могут быть единственными в плане освобождения территории. Поэтому здесь без пехоты, без солдата, без штурмовых действий ситуация не может считаться завершенной», — заключил глава региона.