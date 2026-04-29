В МИД РФ обозначили возможные площадки для переговоров по Украине: к кому может обратиться Москва

Российская сторона готова к продолжению дипломатических контактов по украинскому конфликту. Сейчас переговоры поставлены на паузу в связи с прямым участием США в войне на Ближнем Востоке. Однако при необходимости Москва готова провести встречи по Украине в арабских странах. Так дипломатический процесс прокомментировал замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в интервью «Известиям».
Он подчеркнул, что вопрос выбора площадки — технический. Самое главное, что у сторон конфликта должна быть воля к диалогу, пояснил дипломат. Москва может рассмотреть разные варианты места проведения переговоров. В том числе, площадкой для диалога может стать Саудовская Аравия, уведомил спикер.
«Мы очень признательны всем нашим партнерам на Аравийском полуострове, которые помогают в урегулировании украинского конфликта и предлагают свои услуги», — заверил Георгий Борисенко.
Он указал на готовность Москвы обратиться к партнерам вновь. Они смогут проявить поддержку, отметил дипломат.
Замглавы МИД, кроме того, сообщил о планируемых контактах между делегациями от России и Саудовской Аравии. РФ пригласила руководство иностранного государства прибыть на ПМЭФ. Мероприятие пройдет в начале июня. На встрече стороны смогут обсудить украинское урегулирование, констатировал дипломат.
«Главное, чтоб было желание вести переговоры у главных игроков», — подытожил заместитель министра иностранных дел.
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев не проявляет волю к диалогу. Москва при этом по-прежнему выступает за дипломатический путь урегулирования конфликта. Сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия российской стороне, указала Мария Захарова. Дипломат напомнила требования Москвы по установлению прочного мира. Киев должен, во-первых, вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Во-вторых, урегулирование возможно, если оно обеспечит устранение нарушений прав русскоязычного населения, заключила дипломат.
Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим бросает своих бойцов в бессмысленные штурмы. Москва относится к военным ВС России, как к «бесценному капиталу», сказала она.