В МИД РФ обозначили возможные площадки для переговоров по Украине: к кому может обратиться Москва

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев не проявляет волю к диалогу. Москва при этом по-прежнему выступает за дипломатический путь урегулирования конфликта. Сейчас Киев находится не в том положении, чтобы выставлять свои условия российской стороне, указала Мария Захарова. Дипломат напомнила требования Москвы по установлению прочного мира. Киев должен, во-первых, вернуться к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Во-вторых, урегулирование возможно, если оно обеспечит устранение нарушений прав русскоязычного населения, заключила дипломат.