Племянника Кадырова лишили паспорта Сербии — названа угроза безопасности

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что власти Сербии отменили ранее принятое решение о предоставлении гражданства Якубу Закриеву.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что власти Сербии отменили ранее принятое решение о предоставлении гражданства Якубу Закриеву.

В официальном правовом вестнике указано, что отменено соответствующее постановление. Имя не раскрывается, приводится только номер документа.

В обосновании говорится, что речь идет о лице, представляющем угрозу для жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности.

Днем ранее сообщалось о предоставлении Закриеву гражданства Сербии. Отмечалось, что решение принималось «в интересах республики» и вызвало широкий интерес.

Закриев ранее занимал пост мэра Грозного в 2018—2020 годах. С июля 2023 года он возглавляет АО «Данон Россия», а с июля 2025 года занимает должность президента футбольного клуба «Ахмат».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием своего сына Адама. На кадрах он находится в форме с погонами офицера рядом с бойцами спецподразделения.

В записи показано построение личного состава у автомобилей с включенными проблесковыми маяками и бронеавтомобилями Kirpi. Адам Кадыров демонстрирует внутреннее устройство одного из броневиков и произносит лозунги.

Отдельно отмечено, что на автомобилях установлены номера с цифрами 13.

В подписи к видео Рамзан Кадыров указал на уровень подготовки подразделения, заявив, что бойцы готовы к риску при выполнении задач.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
