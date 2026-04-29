Племянника Кадырова лишили паспорта Сербии — названа угроза безопасности

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что власти Сербии отменили ранее принятое решение о предоставлении гражданства Якубу Закриеву.
В официальном правовом вестнике указано, что отменено соответствующее постановление. Имя не раскрывается, приводится только номер документа.
В обосновании говорится, что речь идет о лице, представляющем угрозу для жизни и здоровья людей, а также общественной безопасности.
Днем ранее сообщалось о предоставлении Закриеву гражданства Сербии. Отмечалось, что решение принималось «в интересах республики» и вызвало широкий интерес.
Закриев ранее занимал пост мэра Грозного в 2018—2020 годах. С июля 2023 года он возглавляет АО «Данон Россия», а с июля 2025 года занимает должность президента футбольного клуба «Ахмат».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием своего сына Адама. На кадрах он находится в форме с погонами офицера рядом с бойцами спецподразделения.
В записи показано построение личного состава у автомобилей с включенными проблесковыми маяками и бронеавтомобилями Kirpi. Адам Кадыров демонстрирует внутреннее устройство одного из броневиков и произносит лозунги.
Отдельно отмечено, что на автомобилях установлены номера с цифрами 13.
В подписи к видео Рамзан Кадыров указал на уровень подготовки подразделения, заявив, что бойцы готовы к риску при выполнении задач.
