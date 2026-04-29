В Красноярске мужчина убил знакомую из-за отказа с ним встречаться

Житель Красноярска жестоко убил свою знакомую из-за её решения прекратить отношения, после чего сам обратился к правоохранителям.
Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по региону.
Подозреваемый и потерпевшая состояли в отношениях с января 2026 года, а сам инцидент произошёл вечером 26 апреля в Емельяновском округе.
Следователи пояснили, что во время встречи женщина заявила о намерении расстаться, после чего фигурант сдавил ей шею и нанёс несколько ударов ножом. По их данным, злоумышленник скрылся с места происшествия, но позже осознал содеянное и позвонил в полицию.
Представители ведомства добавили, что 31-летний подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).
«Потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
