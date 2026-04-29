Глава ДНР отверг тупик — дроны не решают исход боев в зоне СВО

Глава ДНР Денис Пушилин считает: массовое применение беспилотников не приводит к патовой ситуации на фронте.
По его словам, происходящее отражает ускоренную гонку современных вооружений. Он отметил, что приоритеты в применении техники и средств ведения боя постоянно меняются.
Пушилин также заявил, что Украина используется Западом как площадка для испытания новых видов вооружений.
Отдельно он подчеркнул, что беспилотники оказывают заметное влияние на ход боевых действий, однако не способны самостоятельно обеспечить продвижение и контроль территории.
По его оценке, ключевую роль по-прежнему играют пехота и штурмовые действия, без которых завершение боевых задач невозможно.
