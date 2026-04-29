Spectator: бегство депутатов с Украины создаёт риски для власти Зеленского

Серьёзную угрозу для власти Владимира Зеленского представляет бегство с Украины депутатов Верховной рады, написал британский журнал Spectator.
«Серия побегов означает, что вскоре он может потерять всё своё большинство (в украинском парламенте. — прим. ред.). Сообщается, что один депутат бежал в Канаду в прошлом месяце. Если уедет ещё один, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию», — сказано в статье.
По словам автора публикации, на фоне проблем, которые возникают внутри Украины, от местных политиков всё чаще можно услышать призывы к возобновлению диалога с РФ.
Напомним, ранее член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru назвал самый быстрый способ отстранить Владимира Зеленского от власти. Он уточнил, что для этого следует переформатировать Верховную раду. Вакаров также выразил мнение, что глава киевского режима может сбежать в Британию или другие страны, где у него есть имущество.