Российские операторы БПЛА перерезали ВСУ логистику под Сумами

КУРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Операторы БПЛА 30-го мотострелкового полка уничтожают живую силу и технику противника, перерезав важный логистический маршрут ВСУ на трассе под Сумами. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск «Север».
Ранее сообщалось, что трасса Сумы — Писаревка перешла под огневой контроль российских войск. ВСУ лишились одного из ключевых путей снабжения под Сумами. Движение грузовиков и бронетехники по этой трассе составляет не более 20 км.
«Операторы БПЛА 30-го мотострелкового полка ведут охоту на ВСУ на трассе Сумы — Писаревка, уничтожая живую силу и технику противника. Данная трасса является одним из важных логистических маршрутов до населенного пункта Писаревка, за который идут бои», — сказал оператор БПЛА.
Как уточнили в группировке, украинские позиции, расположенные рядом с ведущей трассой, также попадают под огневое поражение. В зависимости от целей по ним наносится огневое поражение БПЛА и артиллерией.