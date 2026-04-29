Посол Ирана: Россия может стать гарантом соглашения между Ираном и США

КАИР, 29 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Россия может стать гарантом реализации будущего соглашения между США и Ираном. Уверенность в этом выразил посол исламской республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась», — заявил он в беседе с ТАСС. Дипломат отметил, что РФ «уже не в первый раз играет значимую роль в дипломатическом решении споров вокруг атомного досье Ирана».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше