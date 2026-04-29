Россиянам раскрыли, когда размер пенсии может увеличиться более чем в два раза

Российское пенсионное законодательство предусматривает существенное увеличение страховой пенсии при более позднем обращении за её назначением. Об этом напомнил в беседе с RT главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

В федеральном законе «О страховых пенсиях» закреплена система повышающих коэффициентов к фиксированной выплате и к индивидуальному пенсионному коэффициенту при отсрочке выхода на пенсию до десяти лет, добавил он.

«Согласно шкале, установленной в приложении к данному закону, при максимальной 10‑летней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что в совокупности позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с её назначением сразу при наступлении права. При этом речь идёт о расчёте по действующей формуле и установленных законом коэффициентах», — добавил он.

По словам эксперта, фактический рублёвый размер выплаты зависит от индивидуального пенсионного коэффициента гражданина и текущих значений фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.

Ранее россияне назвали возраст, в котором мечтают выйти на пенсию.