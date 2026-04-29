РИА Новости сообщает, что пленный украинский военнослужащий Николай Герман заявил о действиях сотрудников территориальных центров комплектования при обращении с техникой и транспортом.
По его словам, автомобили, поступающие в рамках помощи для армии, могут использоваться сотрудниками ТЦК по своему усмотрению.
Он также утверждает, что кареты скорой помощи применяются не по прямому назначению. По его версии, такие машины используются для проведения мероприятий по выявлению подлежащих мобилизации граждан.
На фоне этого, как следует из сообщения, Украина испытывает нехватку личного состава. Указывается, что действия сотрудников военкоматов становятся предметом общественного внимания.
Отмечается, что в сети распространяются записи, на которых фиксируются случаи силового задержания мужчин представителями военкоматов.
