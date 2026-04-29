ТАСС сообщает, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказывают значительное воздействие на цели в тылу, поскольку средства противовоздушной обороны Украины не успевают на них реагировать.
В силовых структурах указали, что на удалении от линии боевого соприкосновения, где отсутствуют удары дронов и артиллерии, ключевую роль играет высокоточное оружие большой мощности. Среди таких средств выделяются «Кинжалы».
По их данным, скорость ракеты достигает порядка 10 Махов, что затрудняет ее перехват даже для современных систем ПВО, включая комплексы Patriot.
Отмечается, что недавние удары по местам размещения иностранных военных специалистов стали неожиданными для противника.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что данный комплекс способен развивать скорость, многократно превышающую скорость звука, имеет дальность свыше 2 тысяч километров и способен маневрировать на всем участке полета.
Ракета предназначена для поражения наземных и морских целей, может оснащаться различными типами боевых частей и характеризуется сниженной радиолокационной заметностью.
