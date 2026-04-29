НАТО готовит провокации — новый корабль с БПЛА может быть задействован

Португальский аналитик Алешандри Геррейру допустил использование нового корабля-носителя беспилотников в действиях против России.
Речь идет о первом в Европе судне такого класса, построенном для ВМС Португалии. Корабль D. João II способен перевозить воздушные, подводные и наземные беспилотники. Его передача флоту ожидается в первой половине 2027 года.
По оценке Геррейру, подобные средства могут быть задействованы по линии НАТО. Он утверждает, что в случае соответствующего запроса со стороны альянса техника может использоваться для действий, направленных против России.
Аналитик также заявил, что военная промышленность стран НАТО ориентирована на противостояние Москве, при этом Россия, по его словам, не представляет угрозы.
В последние годы российская сторона указывает на рост активности НАТО у западных границ. В Кремле подчеркивали, что Москва не рассматривает себя как угрозу, однако отслеживает действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.
Читайте также: Россия готовит дешевую замену — ракета для Су-57 выходит на новый уровень.