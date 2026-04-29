Боец Суета рассказал, как «хвостом дракона» уничтожает дроны ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 29 апреля. /ТАСС/. Оператор БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Суета за полтора года уничтожил около ста украинских беспилотников. В беседе с ТАСС он рассказал, что многие из вражеских дронов сбил при помощи веревки с металлическими прутьями под названием «хвост дракона».
«Я за полтора года сбил примерно сто “птиц” FPV и “Баба-яга”. Бывало, с автомата сбивал, бывало — “мавиком”. Мы вешаем на дрон так называемый “хвост дракона” — это веревка с привязанными к ней железными прутьями. Вылетаешь и сбиваешь вражескую “птичку”. Способ эффективный», — подчеркнул он.
Суета отметил, что знает способы, как обхитрить противника в воздушных баталиях.
«Я, бывало, сталкивался лоб в лоб с вражескими дронами. Они пытались меня сбить, но я поднимался выше, таранил их “хвостом”, и они падали», — добавил военнослужащий.