Боец Суета рассказал, как «хвостом дракона» уничтожает дроны ВСУ

Военнослужащий отметил, что за полтора года сбил около ста украинских БПЛА.

ГЕНИЧЕСК, 29 апреля. /ТАСС/. Оператор БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Суета за полтора года уничтожил около ста украинских беспилотников. В беседе с ТАСС он рассказал, что многие из вражеских дронов сбил при помощи веревки с металлическими прутьями под названием «хвост дракона».

«Я за полтора года сбил примерно сто “птиц” FPV и “Баба-яга”. Бывало, с автомата сбивал, бывало — “мавиком”. Мы вешаем на дрон так называемый “хвост дракона” — это веревка с привязанными к ней железными прутьями. Вылетаешь и сбиваешь вражескую “птичку”. Способ эффективный», — подчеркнул он.

Суета отметил, что знает способы, как обхитрить противника в воздушных баталиях.

«Я, бывало, сталкивался лоб в лоб с вражескими дронами. Они пытались меня сбить, но я поднимался выше, таранил их “хвостом”, и они падали», — добавил военнослужащий.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше