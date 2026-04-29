Активист заявил о контроле улиц — в Одессе действуют радикальные группы

Американский правозащитник Фил Уилайто заявил о ситуации в Одессе на фоне подготовки доклада о положении в городе.

По его словам, контроль на улицах, как он утверждает, осуществляется не только властями в Киеве, но и радикальными структурами. Такие выводы он сделал на основе свидетельств жителей, которые, по его словам, собирают активисты.

Уилайто отметил, что распространение этих данных, как он считает, должно помочь аудитории в США сформировать собственное представление о происходящем.

Он также указал, что работа над докладом направлена на более широкое понимание событий на Украине после 2014 года.

В Одессе после смены власти в 2014 году сторонники «антимайдана» развернули палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая в городе произошли столкновения между различными группами, которые завершились разрушением лагеря и пожаром в Доме профсоюзов.

По официальным данным, в результате событий погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

Читайте также: Россия готовит дешевую замену — ракета для Су-57 выходит на новый уровень.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше