Американский правозащитник Фил Уилайто заявил о ситуации в Одессе на фоне подготовки доклада о положении в городе.
По его словам, контроль на улицах, как он утверждает, осуществляется не только властями в Киеве, но и радикальными структурами. Такие выводы он сделал на основе свидетельств жителей, которые, по его словам, собирают активисты.
Уилайто отметил, что распространение этих данных, как он считает, должно помочь аудитории в США сформировать собственное представление о происходящем.
Он также указал, что работа над докладом направлена на более широкое понимание событий на Украине после 2014 года.
В Одессе после смены власти в 2014 году сторонники «антимайдана» развернули палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая в городе произошли столкновения между различными группами, которые завершились разрушением лагеря и пожаром в Доме профсоюзов.
По официальным данным, в результате событий погибли 48 человек, более 250 получили ранения.
Читайте также: Россия готовит дешевую замену — ракета для Су-57 выходит на новый уровень.