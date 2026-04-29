МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВСУ строят оборонительную линию в приграничном с Россией городе Семеновка Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Семеновском районе Черниговской области враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи», — рассказал собеседник агентства.
Из-за дистанционного минирования украинскими боевиками все населенные пункты севернее этого участка стали небезопасными для мирных жителей. Бойцы «Севера» бьют по этим инженерным подразделениям, что подтверждают некрологи, отметил собеседник агентства.
По данным Минобороны, ВСУ в зоне действия группировки «Север» за минувшие сутки потеряли более 150 боевиков, склады с боеприпасами и автомобиль.