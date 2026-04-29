ТАСС: заградотряды ВСУ неизбирательно бьют по Новодмитровке

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Заградотряды ВСУ наносят неизбирательные удары по Новодмитровке Сумской области для остановки бегства с позиций экс-заключенных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Противник экстренно доукомплектовал подразделения 157-й отдельной мехбригады ВСУ, действующие на данном участке фронта, бывшими заключенными. Расчеты 50-й артиллерийской бригады 14-го армейского корпуса ВСУ наносят неизбирательные удары по Новодмитровке, целью которых также становятся украинские военнослужащие, пытающиеся бежать с позиций», — сказал собеседник агентства.
Заградотряды ВСУ орудуют на всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, «поступая» в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.