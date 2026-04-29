Президент Мали пообещал полностью нейтрализовать боевые группировки в стране

Президент переходного периода в Мали генерал Ассими Гоита заявил, что борьба с вооруженными группировками в стране будет продолжаться до их полной нейтрализации. На прошлой неделе в результате скоординированных нападений боевиков был убит министр обороны страны Садио Камара.