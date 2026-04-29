МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВСУ на фоне дефицита живой силы берут в наемники всех подряд без какого-либо отбора, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
«Конфликт дошел до такой стадии вырождения, что ВСУ вербуют всех подряд… Главное, чтобы наемник хотел там служить, потому что в ВСУ не хватает украинской живой силы», — сказал собеседник агентства.
По его оценке, ситуация с набором живой силы киевским режимом «вышла из-под контроля».
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.