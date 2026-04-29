МИД РФ: Москва рассчитывает обсудить с представителем ООН гибель детей в Иране

Россия рассчитывает обсудить гибель детей в Иране при атаках США и Израиля со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

Госпожа Фрейзер прибыла в Россию 28 апреля. Основной темой ее поездки заявлена защита детей в условиях конфликта на Украине. Александр Алимов сообщил о планах встретиться со спецпредставителем лично, а также организовать переговоры Ванессы Фрейзер с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В первый день военной операции США и Израиля против Ирана под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге страны в городе Минаб. Погибли 168 школьниц и 14 сотрудников учреждения.

