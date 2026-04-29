Постпред РФ Гатилов: ядерные планы Франции повышают риск мирового конфликта

Намерение Франции нарастить европейский ядерный компонент повышает шансы появления мирового ядерного конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Объявленные французами планы… не только не способствуют прогрессу в сфере разоружения, но и прямым образом провоцируют эскалацию международной напряженности, увеличивают возможность ядерного конфликта в мировом масштабе», — сказал постпред РФ в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, новая стратегия Парижа является прямой провокацией международной напряженности. Господин Гатилов добавил, что Москва изучает нюансы политики Эмманюэля Макрона, особенно в части предоставления союзникам доступа к ядерному планированию.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости ужесточения ядерной доктрины перед лицом новых угроз. Он распорядился увеличить количество ядерного вооружения, которым располагает Париж. Предполагается также распространение французского «атомного зонтика» на всю Европу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французской обороне предписали ужесточение».

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
