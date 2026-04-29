Госсовет КНР: Тайвань не будет независимым, сколько бы оружия США он ни закупил

ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Закупки вооружений у Соединенных Штатов в каких бы то ни было масштабах не помогут нынешней администрации Тайваня добиться независимости острова. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.
«Сколько бы оружия они ни купили, это не поможет изменить [ситуацию и избежать] неминуемого поражения сторонников тайваньской независимости», — сообщил он на брифинге, комментируя очередные контракты Тайваня по закупке американских вооружений.
Чэнь Биньхуа напомнил, что Пекин категорически против каких-либо военных контактов Вашингтона с Тайбэем. По его словам, администрация правящей на острове Демократической прогрессивной партии (ДПП) пытается обособить Тайвань от материкового Китая, руководствуясь исключительно собственными узкими политическими соображениями.
«Они готовы быть банкоматом США, выпрашивают ненадежную защиту у внешних сил. Это лишь ввергнет Тайвань в еще более опасное положение, принесет большие бедствия тайваньским соотечественникам», — добавил он. Официальный представитель, обращаясь к ДПП, предупредил, что окончательное объединение материкового Китая с Тайванем — это «процесс, который не остановить».
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.