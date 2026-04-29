Госсовет КНР: Тайвань не будет независимым, сколько бы оружия США он ни закупил

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.