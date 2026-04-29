Аттестация казахстанских военных вузов: новые правила

Государственная аттестация проводится в отношении ВСУЗов, реализующих программы высшего и (или) послевузовского образования, независимо от ведомственной подчиненности, один раз в пять лет ведомством уполномоченного органа в области науки и высшего образования.
Перечень ВСУЗов, подлежащих государственной аттестации, утверждается уполномоченным органом с указанием сроков аттестации и размещается на его официальном интернет-ресурсе.
При этом первая государственная аттестация проводится во вновь созданных ВСУЗах, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, не позже одного года с момента первого выпуска специалистов.
Основными направлениями и объектами изучения при проведении государственной аттестации являются:
- контингент обучающихся;
- кадровый потенциал;
- материальные активы, необходимые для реализации образовательных программ (учебные корпуса, учебная/научная/специализированная лабораторная база, технические средства обучения, программное обеспечение, условия для обучающихся (питание, проживание, медицинское обслуживание);
- библиотечный фонд;
- учебная, учебно-методическая, воспитательная работа;профессиональная практика (стажировка);
- научно-исследовательская работа.
В документе говорится, что основным предметом процедуры государственной аттестации является определение соответствия ВСУЗа требованиям закона, а также государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования.
Уведомление о начале проведения государственной аттестации направляется в ВСУЗ за один месяц до начала государственной аттестации.
Государственная аттестация проводится в срок не более 7 рабочих дней.
Уполномоченный орган для проведения государственной аттестации создает комиссию по проведению объективной оценки образовательной деятельности ВСУЗа.
Для определения соответствия уровня подготовки обучающихся по освоению образовательных программ, предусмотренных требованиями ГОСО, проводится оценивание результатов обучения посредством среза знаний обучающихся выпускных курсов бакалавриата и магистратуры.
Результаты среза являются одним из критериев оценки уровня подготовки обучающихся и приобщаются к материалам государственной аттестации.
Комиссия обобщает результаты контроля по всем объектам изучения при проведении государственной аттестации и формирует заключение о результатах государственной аттестации.
По результатам государственной аттестации ВСУЗа коллегиальным решением Комиссии принимается одно из следующих решений:
- аттестован в случае, если образовательная деятельность ВСУЗа полностью соответствует требованиям ГОСО;
- неаттестован в случае, если образовательная деятельность ВСУЗа не соответствует требованиям ГОСО.
На основании заключения не позднее 10 календарных дней издается приказ уполномоченного органа о признании ВСУЗа прошедшим или не прошедшим государственную аттестацию.
Информация о прохождении или непрохождении государственной аттестации ВСУЗа размещается на официальном сайте уполномоченного органа.