Spectator: Бегство нардепов с Украины угрожает власти Зеленского

Массовый побег депутатов Верховной рады может стать серьёзной угрозой для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Как пишет издание The Spectator, экс-комик остался у власти без выборов, опираясь на режим военного положения, но утрата голосов в парламенте может пошатнуть позиции на политической арене.

Источник: Life.ru

В статье напоминают, что один из депутатов в прошлом месяце уехал в Канаду. Если подобный случай повторится, Зеленский, по версии автора, рискует остаться без устойчивого большинства в парламенте. В таком случае ему придётся добирать поддержку уже через коалиционные договорённости. Издание связывает эту тенденцию с общим ростом внутреннего давления на киевский режим.

А ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что коррупция и продление военного положения в стране могут привести к восстаниям в городах. По его словам, у жителей накапливается ощущение, что их «фактически ограбили», при этом власти не предлагают никаких решений. Он призвал всех чиновников в государственном управлении уйти в отставку из-за некомпетентности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше