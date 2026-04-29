Военнослужащий из Хабаровского края спас сослуживцев от украинских дронов

За проявленное мужество старшего лейтенанта Илью Сапрыкина наградили медалью Суворова.

Источник: AmurMedia

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший лейтенант Илья Сапрыкин проявил мужество и высокий профессионализм при выполнении боевой задачи. За спасение личного состава и своевременную доставку груза он награждён медалью Суворова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Военнослужащий из Хабаровского края старший лейтенант Илья Сапрыкин награжден медалью Суворова», — говорится в сообщении.

Действуя совместно с боевым товарищем, Илья Сапрыкин выполнял подвоз боеприпасов и продовольствия на огневые позиции миномётной батареи. В ходе движения транспортное средство подверглось атаке fpv-дрона со стороны противника. Беспилотники представляли непосредственную угрозу для личного состава и перевозимого груза.

Несмотря на опасность, Илья Сапрыкин не растерялся. Точным огнём из штатного стрелкового оружия он уничтожил вражеский дрон на безопасном расстоянии, предотвратив детонацию боеприпасов и гибель сослуживцев. После отражения атаки он продолжил движение и в установленный срок доставил боеприпасы и продовольствие на огневую позицию, обеспечив бесперебойную работу миномётной батареи.

За проявленные отвагу, самоотверженность и профессионализм при выполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Илья Сапрыкин удостоен государственной награды — медали Суворова.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Дмитрий Демешин посетил зону проведения специальной военной операции. Он встретился с военнослужащими подразделений группировки войск «Восток», а также с бойцами добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск». Руководитель региона доставил на передовую груз с техникой, оборудованием и экипировкой, которые необходимы в боевых условиях.