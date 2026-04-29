Ростех разработал камеру с искусственным интеллектом для беспилотников

Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток, сообщили в госкорпорации.

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ростех разработал линейку оптико-электронных систем, в некоторых из которых применяется нейросеть, автоматически распознающая объекты. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

«Холдинг “Росэл” госкорпорации “Ростех” разработал линейку оптико-электронных систем для беспилотных летательных аппаратов, наземных и надводных роботизированных комплексов. Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток. В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора», — сказано в сообщении.

Линейка включает в себя семь моделей, различающихся по массе, габаритам и дальности обнаружения. Все модификации отличаются экономным энергопотреблением. Они выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение при движении носителя.

Приборы работают в видимом диапазоне, а часть модификаций дополнительно оснащена инфракрасными каналами для наблюдения в условиях низкой освещенности с выводом изображения в стандартный видеоформат.

Наиболее компактные изделия предназначены для установки на БПЛА. Решения среднего класса — для роботизированных наземных платформ. Крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях. Оборудование может применяться, в том числе для мониторинга дорожного движения сотрудниками ГИБДД, а также для наблюдения за лесами и поиска пожаров.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше