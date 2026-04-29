Степашин: цены на вторичное жильё в России начали снижаться

Цены на вторичном рынке недвижимости в России в ряде случаев начали снижаться, сообщил ТАСС председатель попечительского совета Фонда развития территорий и бывший премьер-министр Сергей Степашин.
На фоне ситуации со стоимостью квартир сохраняется надежда на смягчение денежно-кредитной политики.
Степашин пояснил, что ключевая ставка вполне может опуститься до 10 процентов. По его словам, подобный сценарий возможен в том случае, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах пяти или шести процентов.
«Вторичное жильё сейчас дешевеет», — констатировал собеседник агентства.
Ранее эксперт по недвижимости, ипотечный брокер и риелтор София Любимова заявила, что скидку при покупке квартиры на вторичном рынке можно получить при грамотной подготовке к переговорам.