The Spectator: бегство депутатов Рады угрожает господству Зеленского на Украине

Отсутствие перспектив победы в конфликте с Россией, огромные людские потери, «бусификация» и разрушенная экономика подстегивают недовольство граждан Украины и части представителей политического класса, сообщил журнал.

ЛОНДОН, 29 апреля. /ТАСС/. Владимир Зеленский может лишиться господствующего положения в структуре киевского режима, если депутаты Верховной рады продолжат бежать с Украины. Такое мнение выразил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

«[С начала конфликта] Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Но серия бегств [депутатов Рады] означает, что он вскоре может потерять свое супер-большинство. Один член парламента, как сообщается, в прошлом месяце сбежал в Канаду. Сбежит еще один — и Зеленский потеряет значительную долю своей власти и может быть вынужден войти в коалицию», — написал журналист.

Кроме того, обратил внимание Мэттьюс, отсутствие перспектив победы в конфликте с Россией, огромные людские потери, «бусификация» и разрушенная экономика подстегивают недовольство граждан Украины и части представителей политического класса. На этом фоне звучат призывы в отношении Зеленского реалистично взглянуть на ситуацию вместо поддержки текущего статус-кво, который является «катастрофой в замедленном режиме, замаскированной под моральную добродетель».

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине 24 февраля 2022 года. Из-за их постоянного продления в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы. При этом президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года.

В условиях всеобщей мобилизации власти Украины делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят открытые столкновения граждан с представителями ТЦК. В обществе появился термин «бусификация», а самих сотрудников военкоматов называют «людоловами».

Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
