В США объяснили отставку временного поверенного в Киеве — Дэвис покинет пост в июне

Reuters сообщает, что временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис покинет Киев в июне 2026 года.
Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что утверждения о разногласиях с президентом Дональдом Трампом не соответствуют действительности. По его словам, дипломат поддерживала политику администрации и продолжит работу до официального завершения миссии.
Он отметил, что Дэвис будет исполнять обязанности до отъезда, после чего завершит службу в ведомстве.
Ранее сообщалось о возможных причинах ухода, связанных с разногласиями по украинскому направлению, однако в Госдепартаменте эту версию отвергли.
Дэвис занимает пост временного поверенного с мая 2025 года. Она совмещает эту должность с работой посла на Кипре.
Ее предшественница Бриджит Бринк ушла в отставку, как указывалось, из-за несогласия с политикой администрации в отношении Украины.
