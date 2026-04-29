В США объяснили отставку временного поверенного в Киеве — Дэвис покинет пост в июне

Reuters сообщает, что временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис покинет Киев в июне 2026 года.

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что утверждения о разногласиях с президентом Дональдом Трампом не соответствуют действительности. По его словам, дипломат поддерживала политику администрации и продолжит работу до официального завершения миссии.

Он отметил, что Дэвис будет исполнять обязанности до отъезда, после чего завершит службу в ведомстве.

Ранее сообщалось о возможных причинах ухода, связанных с разногласиями по украинскому направлению, однако в Госдепартаменте эту версию отвергли.

Дэвис занимает пост временного поверенного с мая 2025 года. Она совмещает эту должность с работой посла на Кипре.

Ее предшественница Бриджит Бринк ушла в отставку, как указывалось, из-за несогласия с политикой администрации в отношении Украины.

