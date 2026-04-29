ВСУ возводят линию обороны — работы идут у границы Черниговской области

РИА Новости сообщает, что в Семеновском районе Черниговской области ведется строительство оборонительных сооружений.

По данным источника в силовых структурах, работы выполняют подразделения государственной специальной службы транспорта. Уточняется, что укрепления возводятся по линии Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи.

Сообщается, что в районе применялось дистанционное минирование, из-за чего населенные пункты севернее этого участка стали небезопасными для жителей.

Также отмечается, что по инженерным подразделениям наносятся удары.

По данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки «Север» украинские силы потеряли более 150 человек, а также склады боеприпасов и автомобиль.

