ВСУ возводят линию обороны — работы идут у границы Черниговской области

РИА Новости сообщает, что в Семеновском районе Черниговской области ведется строительство оборонительных сооружений.
По данным источника в силовых структурах, работы выполняют подразделения государственной специальной службы транспорта. Уточняется, что укрепления возводятся по линии Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи.
Сообщается, что в районе применялось дистанционное минирование, из-за чего населенные пункты севернее этого участка стали небезопасными для жителей.
Также отмечается, что по инженерным подразделениям наносятся удары.
По данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки «Север» украинские силы потеряли более 150 человек, а также склады боеприпасов и автомобиль.
Читайте также: Активист заявил о контроле улиц — в Одессе действуют радикальные группы.