Минобороны РФ сообщает, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 98 беспилотников самолетного типа.
По данным ведомства, атаки отражались в период с 20:00 28 апреля до 07:00 29 апреля. Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областей, а также Республики Крым.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что массовое применение беспилотников не приводит к патовой ситуации на фронте.
По его оценке, текущая обстановка отражает ускоренную гонку вооружений, при которой меняются подходы к использованию техники и средств ведения боевых действий.
Он также отмечал, что беспилотники оказывают влияние на ход боев, однако не способны самостоятельно обеспечить продвижение и контроль территории.).
