Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наводят ужас на ВСУ в тылу

Удары российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наводят ужас на украинских военнослужащих в глубоком тылу, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Как следует из публикации, недавние атаки по местам дислокации офицеров Североатлантического альянса стали для противника полной неожиданностью и вызвали сильный шок.
Собеседник пояснил, что украинские системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot, практически ничего не могут противопоставить высокоточному оружию. По его словам, ракета развивает скорость в 10 Махов, поэтому ПВО просто не успевает на неё среагировать.
Ранее сообщалось, что российский беспилотник в течение нескольких часов вёл разведку над украинским зенитно-ракетным комплексом Patriot.