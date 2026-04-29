РИА Новости сообщает, что финский политик Армандо Мема заявил о своем отношении к НАТО на фоне обсуждения изменений в законодательстве о ядерном оружии.
Он назвал альянс угрозой для России и связал это с планами финских властей разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны.
Правительство Финляндии ранее внесло в парламент инициативу, предусматривающую поправки в закон о ядерной энергии и уголовный кодекс. Речь идет об отмене запрета на ввоз, производство, хранение и использование такого оружия.
По словам политика, в стране, как он считает, формируется мнение о наличии угрозы со стороны России, что используется для обоснования предлагаемых изменений.
В Кремле оценивали подобные планы как шаг, усиливающий конфронтацию.
В последние годы российская сторона указывает на рост активности НАТО у своих границ и выражает обеспокоенность расширением военной инфраструктуры в Европе.
