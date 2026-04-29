В Вашингтоне признали ошибки по Украине — конфликт ударил по влиянию США

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о негативных последствиях для США из-за конфликта на Украине.
По его оценке, ситуация отражается на позициях Вашингтона сразу в нескольких регионах. Он указал, что ухудшаются перспективы как в Европе, так и в Восточной Азии.
Миршаймер считает, что участие в конфликте привело к стратегическим потерям и отвлекло внимание от других направлений, включая азиатский регион.
Он также отметил, что происходящее может иметь долгосрочные последствия для глобального влияния США.
Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине. Он также указывал, что при иных условиях не стал бы оказывать поддержку Киеву.
