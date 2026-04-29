Взрывы в небе — ПВО отражает атаку дронов в Орске

Телеграм-канал Shot сообщает, что утром 29 апреля в Орске Оренбургской области прозвучали взрывы, в небе виден дым.

По данным очевидцев, звуки стрельбы и работы ПВО фиксировались в северо-западной части города. Незадолго до этого была объявлена воздушная тревога.

Сообщается, что силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников.

Информации о разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступало.

Режим беспилотной опасности также введен в Свердловской области, Пермском крае и Челябинской области.

Дополнительно сообщается о временных ограничениях в работе аэропортов Орска, Челябинска, Екатеринбурга и Перми. Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов.

Ранее в Хабаровском крае заявляли о планах создания инфраструктуры для развития беспилотной авиации. По данным региональных властей, производство дронов в 2025 году достигло почти 100 тысяч единиц, а на следующий год планируется существенное увеличение выпуска.

