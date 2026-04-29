FT: глава посольства США на Украине Джулия Дэвис покинет пост

Временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис покинет пост из-за разногласий с политикой президента Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, дипломат приняла решение уйти в отставку из-за разочарования политикой администрации, в частности — сокращением поддержки Украины.

В Госдепартаменте США информацию о конфликте опровергли, назвав утверждения о разногласиях ложью. Официальный представитель ведомства Томми Пиготт заявил, что госпожа Дэвис поддерживает усилия Дональда Трампа по достижению мира и продолжит продвигать его политику до официального ухода из министерства в июне этого года.

Джулия Дэвис, проработавшая в дипломатической службе более 30 лет, возглавила американскую миссию в Киеве в мае 2025 года. Ее предшественница Бриджит Бринк покинула пост из-за несогласия с подходом господина Трампа в вопросах Украины.

