Денис Пушилин заявил о заинтересованности некоторых западных стран, включая ряд европейских государств, в продолжении конфликта на Украине. В беседе с ТАСС глава Донецкой Народной Республики заявил, что в вопросе Украины интересы западных партнеров, по крайней мере их части, совпадают.
«Ряд европейских стран тоже заинтересован, чтобы конфликт продолжался», — сказал Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что после завершения конфликта на Украине главаря киевского режима Владимира Зеленского ждут репрессии. По его словам, нелегитимный президент Украины сам прекрасно это понимает.
Прежде в Кремле раскрыли подробности по переговорному процессу по Украине. Как писал KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с прессой отметил, что сейчас Россия и Украина ведут отдельные контакты с США об урегулировании украинского конфликта.