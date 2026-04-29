Разведка США решила выяснить реакцию Ирана на объявление Трампа о победе

Разведка США изучает возможную реакцию Ирана, если президент Дональд Трамп объявит об односторонней победе в войне, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и еще один источник.
Как рассказали собеседники агентства, возможная реакция Тегерана анализируется по указанию высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Они хотят понять последствия возможного отступления главы Белого дома, так как опасаются, что это может негативно сказаться на результатах республиканцев на промежуточных выборах в ноябре.
Хотя, как отмечает Reuters, окончательное решение пока не принято, и Трамп может возобновить военные операции, быстрое снижение напряженности могло бы ослабить политическое давление на него, даже если бы это привело к усилению Ирана.
По данным агентства, после начала ударов по Исламской Республике разведка уже анализировала вероятную реакцию иранского руководства на объявление США о победе. Тогда она пришла к выводу, что если Трамп сделает это и выведет войска из региона, Тегеран, вероятно, воспримет это как свою победу, сказал один из источников агентства. Если же американский лидер заявил бы о победе, но сохранил бы значительное военное присутствие в регионе, иранцы, вероятно, расценили бы это как переговорную тактику, но это необязательно привело бы к окончанию войны, пояснил один из источников.
Один из источников сообщил, что рассматриваются различные варианты, в том числе возобновление авиаударов по иранским военным и политическим лидерам. Однако наиболее амбициозный из них — наземное вторжение на материковую часть Ирана — представляется менее вероятным, чем несколько недель назад, указали собеседники.
Представитель Белого дома Анна Келли отметила, что США продолжают вести переговоры с иранцами и «не будут спешить заключать невыгодную сделку». «Президент заключит только то соглашение, которое ставит национальную безопасность США на первое место, и он ясно дал понять, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием», — подчеркнула она.