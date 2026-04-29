Власти США ввели расширенные проверки по заявлениям на грин-карту и гражданство

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые меры по проверке отдельных категорий мигрантов. Как сообщает CBS News и Reuters, под усиленные проверки попадают лица, подающие заявление на получение иммиграционных льгот: убежища: грин-карты, гражданства США.

Сотрудникам Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) было поручено воздерживаться от утверждения любых находящихся на рассмотрении дел, не прошедших расширенную проверку биографии.

Усиление проверок безопасности было вызвано решением ФБР предоставить USCIS более широкий доступ к своей базе данных о судимости соискателей в рамках фервальского указа президента Дональда Трампа.

В заявлении для CBS News представитель USCIS подтвердил, что агентство «ввело новые проверки безопасности для усиления контроля и проверки заявителей за счет расширения доступа к федеральным базам данных о судимости».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше