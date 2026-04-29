Эксперт заявил о насыщении ВСУ беспилотниками — дефицита дронов нет

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что ВСУ не испытывают нехватки беспилотников, пишет «Лента.ру».
По его оценке, значительная часть таких аппаратов производится за пределами Украины. Он указал, что многие модели являются аналогами зарубежных разработок, несмотря на локальные названия.
Эксперт отметил, что производство ведется в разных странах Европы, а к сборке привлекаются, в том числе, украинские беженцы.
По его словам, используются различные типы аппаратов — от самолетного типа до квадрокоптеров. Отдельно он указал на наличие более современных систем, включая решения с элементами искусственного интеллекта и технологии, снижающие уязвимость для средств радиоэлектронной борьбы.
Также, как он утверждает, применяются беспилотники на оптоволоконном управлении.
Дандыкин добавил, что характеристики таких аппаратов продолжают улучшаться, включая скорость, дальность и возможности по нагрузке.
